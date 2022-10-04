Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cıbıltepe Ereğin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve traktör bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililer, hayvan otlatan çobanlara, yakacak koza toplayan vatandaşlara bölgede ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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