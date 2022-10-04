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Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

04.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cıbıltepe Ereğin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve traktör bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililer, hayvan otlatan çobanlara, yakacak koza toplayan vatandaşlara bölgede ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıkamış orman

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