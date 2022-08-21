Kartal sahilinde denizde el bombası bulundu

Alınan bilgilere göre, sahile serinlemek için gelen vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 3 metre uzaklıkta ve 2 metre derinlikte, sarı renkli bir plastiğe sarılı halde el bombasına benzeyen cisim gördüklerini polise bildirdi.

- Dragos'ta, vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri tespit edilen sarı renkli plastiğe sarılı el bombası SAS komandolarınca etkisiz hale getirilecek

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