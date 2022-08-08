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  4. Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

08.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi'ndeki beş katlı binanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi ayakta tedavi etti.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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