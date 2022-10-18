Kastamonu'da şehrin içerisinde kalan fabrika 125 milyon avroluk yatırımla OSB'ye taşınacak

Ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden Kastamonu Entegre, kent merkezindeki ilk tesisini yaklaşık 125 milyon avroluk yatırım ile organize sanayi bölgesine (OSB) taşıyacak.

Kastamonu'da 1971 yılında üretime başlayan ve sektöründe dünyanın 5. büyük üreticisi konumuna gelen Kastamonu Entegre, zamanla şehir merkezinin içerisinde kalması nedeniyle Yongapan olarak bilinen tesisini taşıma kararı aldı.

Kastamonu Entegre'nin OSB'deki diğer tesisine taşınma işleminin 2023 yılında tamamlanmasıyla birlikte 100 kişiye istihdam imkanı da sağlanmış olacak.

Kastamonu Entegre Direktörü Enüs Koç, fabrikanın toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Entegre'nin, Türkiye'nin dünyaya açılan global bir markası olduğunu ifade etti.

Kastamonu Entegre'nin sektördeki ilk yatırımının Kastamonu'daki yonga levha tesisi olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

"Sektördeki ilk yatırımımız ve 53 yıllık üretim tecrübemizin simgesi olan Kastamonu'daki yonga levha tesisimiz, yıllık 260 bin metreküp üretim kapasitesiyle hizmet veriyordu. Şirketimize adını da veren bu tesisin kapasitesini, iç pazar taleplerini de göz önünde bulundurarak artırmaya karar verdik. Yonga levha tesisimizi 125 milyon avro düzeyinde yatırımla MDF tesisimizin de yer aldığı OSB'ye taşıyarak hem tek lokasyonda entegre bir çatı oluşturacağız hem de Kastamonu'daki yonga levha üretim kapasitemizi yıllık 500 bin metreküpe çıkaracağız."

Türkiye'nin ihracatçı sektörlerine ham madde sağlamak ve iç pazarın ihtiyacını karşılamak için yatırım yaptıklarını ifade eden Koç, "Amacımız yerli üreticilerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek, üretim kapasitemizi yeni üretim teknolojileriyle destekleyerek teslimat sürelerimizi daha da kısaltabilmek. Bu yatırımlar bizi küresel rekabette de daha ileriye taşıyacaktır." dedi.

Türkiye'de Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana'da, yurt dışında ise Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya'da tesislerinin bulunduğunu anlatan Koç, "Kastamonu Entegre, 20 yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarıyla ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın ise dördüncü üreticisi olmuştur." diye konuştu.