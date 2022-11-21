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Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...

21.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Katar ile Ekvador, açılış maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka, Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Turnuvanın ikinci maçında ise İngiltere ile İran kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde İngiliz taraftarların stadyum çevresinde toplanmaya başladığı görüldü. Bu sırada bir kadın taraftarın stat merdivenlerinde göğüslerini açtığı görüldü. Bu anlar video kaydına alındı.

Dört yıl boyunca beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Katar - Ekvador maçıyla başlamıştı. Ekvador, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar'ı 2-0 mağlup ederek açılış karşılaşmasından 3 puanla ayrılmıştı. Organizasyonun ikinci müsabakası ise İngiltere ile İran arasında gerçekleşti.

Karşılaşma öncesinde Katar'da bulunan İngiliz taraftarlar, Khalifa Stadyumu'nun çevresinde toplanmaya başladı.

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Bu sırada İngiltere'yi destekleyen bir kadın taraftarın yaptığı hareket, herkesi şaşkına çevirdi.

Stadyum merdivenlerinde bulunan kadın, bir anda göğüslerini açtı ve çevredeki kalabalığın dikkatini üzerine çekti.

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Alanda bulunan kişiler, bu hareket sonrasında yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından genç kadını alkışladı.

Turnuva öncesinde stadyumda alkol tüketiminin yasaklandığını duyuran ve daha birçok yasak getiren Katar'da yaşanan bu görüntü, sosyal medyanın gündeminde geniş yer kapladı.

İNGİLİZ TARAFTARDAN ÇILGIN HAREKET

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İran dünya kupası taraftar

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