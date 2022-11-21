Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...

Dört yıl boyunca beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Katar - Ekvador maçıyla başlamıştı. Ekvador, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar'ı 2-0 mağlup ederek açılış karşılaşmasından 3 puanla ayrılmıştı. Organizasyonun ikinci müsabakası ise İngiltere ile İran arasında gerçekleşti.

Karşılaşma öncesinde Katar'da bulunan İngiliz taraftarlar, Khalifa Stadyumu'nun çevresinde toplanmaya başladı.

Bu sırada İngiltere'yi destekleyen bir kadın taraftarın yaptığı hareket, herkesi şaşkına çevirdi.

Stadyum merdivenlerinde bulunan kadın, bir anda göğüslerini açtı ve çevredeki kalabalığın dikkatini üzerine çekti.

Alanda bulunan kişiler, bu hareket sonrasında yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından genç kadını alkışladı.

Turnuva öncesinde stadyumda alkol tüketiminin yasaklandığını duyuran ve daha birçok yasak getiren Katar'da yaşanan bu görüntü, sosyal medyanın gündeminde geniş yer kapladı.