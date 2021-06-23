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Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i İbrahim Kendirci’yi yıllar es geçmiş

23.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri’nde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Kendirci, hem televizyonda hem de tiyatroda önemli işlere imza atıyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan İbrahim Kendirci, sosyal medyada ise oldukça aktif.

Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i olarak hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, çok göz önünde olmasa da hem kamera önünde hem de arkasında uzun yıllardır başarılı işlere imza atıyor.

Geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına katılan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri dizisinin hayatında büyük etkisi olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken, "Deniz biraz daha sağa gider misin?" falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmadığını söyleyen hocam bana dersteyken "Deniz sen cevap ver" demişti.

Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i İbrahim Kendirci

Başrollerini Aslı Enver, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci’nin paylaştığı gençlik dizisi Kavak Yelleri, televizyonun unutulmaz yapımlarından biri olarak hatırlanıyor.
Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan 34 yaşındaki oyuncu, televizyonda olduğu kadar tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.
Kavak Yelleri dizisinden sonra çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alsa da hiçbir yapım gençlik dizisinin yerini tutmadı.
Tiyatro yönetmenliği de yapan İbrahim Kendirci, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
Başarılı oyuncu son olarak, şarkıcı Melek Mosso’nun Gel desem de gelme adlı şarkısının klibinde rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kendirci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben de lisedeydim o zamanlar matematikte kombinasyon konusunu bu dizi sayesinde öğrenmiştim..
o yamuk agızlı olan var , guldur guldurdede oynadı , bırının yegenı ıte kaka denendı ama normal olarak olmadı .

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