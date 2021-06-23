Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i İbrahim Kendirci’yi yıllar es geçmiş

Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i olarak hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, çok göz önünde olmasa da hem kamera önünde hem de arkasında uzun yıllardır başarılı işlere imza atıyor.
Geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına katılan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri dizisinin hayatında büyük etkisi olduğunu söyleyerek şunları ekledi:
Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken, "Deniz biraz daha sağa gider misin?" falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmadığını söyleyen hocam bana dersteyken "Deniz sen cevap ver" demişti.
Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i İbrahim Kendirci
Başrollerini Aslı Enver, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci’nin paylaştığı gençlik dizisi Kavak Yelleri, televizyonun unutulmaz yapımlarından biri olarak hatırlanıyor.
Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan 34 yaşındaki oyuncu, televizyonda olduğu kadar tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.
Kavak Yelleri dizisinden sonra çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alsa da hiçbir yapım gençlik dizisinin yerini tutmadı.
Tiyatro yönetmenliği de yapan İbrahim Kendirci, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
Başarılı oyuncu son olarak, şarkıcı Melek Mosso’nun Gel desem de gelme adlı şarkısının klibinde rol aldı.
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