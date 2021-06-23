Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i İbrahim Kendirci’yi yıllar es geçmiş

Kavak Yelleri dizisinin Deniz’i olarak hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, çok göz önünde olmasa da hem kamera önünde hem de arkasında uzun yıllardır başarılı işlere imza atıyor.

Geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına katılan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri dizisinin hayatında büyük etkisi olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken, "Deniz biraz daha sağa gider misin?" falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmadığını söyleyen hocam bana dersteyken "Deniz sen cevap ver" demişti.