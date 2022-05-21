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Kaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son hali inanılmaz! Kimse tanımadı

21.05.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü oyuncu kadrosu ile bir döneme damga vuran efsane dizi Kaygısızlar'da 'Eleman'ın büyük aşkı Burcu karakterini canlandıran Damla Özen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviren oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı.

Damla Özen, güçlü oyuncu kadrosu ile bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
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Bursa doğumlu oyuncu, her ne kadar Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınsa da, Yılan Hikayesi ve Yedi Numara gibi yapımlarda da yer aldı.

Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali nasılKaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali nasıl

Ekran görüntüsü 2022-05-21 081802

Damla Özen, ayrıca Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketinin de kurucusu.

Ekran görüntüsü 2022-05-21 081832

Birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra tiyatroyu hayatının merkezine koyan Damla Özen, ''Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı'' diyerek, magazinden uzak durmasının kendi tercihi olmadığını dile getirmişti.

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Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Damla Özen'in son hali görenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özen'i hayranları tanımakta zorlandı.

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