Kaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son hali inanılmaz! Kimse tanımadı

Damla Özen, güçlü oyuncu kadrosu ile bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.



Bursa doğumlu oyuncu, her ne kadar Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınsa da, Yılan Hikayesi ve Yedi Numara gibi yapımlarda da yer aldı.

Damla Özen, ayrıca Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketinin de kurucusu.

Birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra tiyatroyu hayatının merkezine koyan Damla Özen, ''Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı'' diyerek, magazinden uzak durmasının kendi tercihi olmadığını dile getirmişti.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Damla Özen'in son hali görenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özen'i hayranları tanımakta zorlandı.