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Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.09.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 38 AGM 673 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hereke Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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