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Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

31.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Talas ilçesindeki Derevenk Viyadüğü'nde, polis ekipleri durumundan şüphelenilen S.T.Ç'nin kullandığı 38 DV 531 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan otomobil sürücüsü ile yanındaki Y.B. gözaltına alındı.

Öte yandan kovalamaca sırasında polis aracında hasar meydana geldi.

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

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