Kayseri'de genç hafız 16 saatte hatim yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ahmet Poyraz Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi 17 yaşındaki Recep Çürüttü, Kur'an-ı Kerim'i 16 saatte hatmetti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç hafızın 16 saatte tamamladığı hatmin duası için Gesi Mahallesi'ndeki kurs binasında İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un da katıldığı etkinlik düzenlendi.

Akkuş, öğrenciyi tebrik ederek "Bir zamanlar öyle mezbelelik yerlerde Kur'an okunuyor idi ki oralarda değil Kur'an okumak, kalmak bile mümkün değildi. Şimdi elhamdülillah böyle nezih ortamlar oluşturuldu. Hafızlık yaptırmak çok zor bir şeydir. Hafızlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı da 2015'ten bugüne kadar Ahmet Poyraz Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda 153 hafızın belge aldığını aktardı.

Kursa 60 öğrencinin devam ettiğini anlatan Taşcı, "Bu yavrularımız Kur'an'ı bütünüyle kalplerine yerleştiriyor. Buradan aldıkları feyz, bereket, ilhamla öğrendikleri güzellikleri hayatlarında yaşayarak çevrelerine örnek olmalarını Rabb'im nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an kursu yöneticisi İsmail Kütük ise Recep Çürüttü'nün 20 ayda hafızlığını tamamladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Müftü Akkuş hatim duası yaptı.