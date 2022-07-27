Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

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