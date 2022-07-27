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Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

27.07.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
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21:35
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

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