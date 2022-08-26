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Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

26.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki yükseköğrenim öğrencilerinin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulayacaklarını, 10 bin öğrenciye eğitim yardımı yapılacağını, ihtiyaç sahibi ailelerin gelişme çağındaki çocuklarına düzenli süt ve gıda dağıtacaklarını söyledi.

Osmangazi Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Erkilet Kütüphanesi'nin tanıtım töreninde konuşan Büyükkılıç, kente 9'uncu kütüphaneyi kazandırdıklarını belirtti.

5 üniversitesi ve 80 bin civarında üniversite öğrencisi olan kentte, 300 binin üzerinde de ilk ve ortaöğretim öğrencisi bulunduğunu aktaran Büyükkılıç, eğitimi önemsediklerini, kütüphaneleri olmazsa olmaz gördüklerini dile getirdi.

Gelecek neslin eğitimli, donanımlı olması ve geleceği aydınlatması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını anlatan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Şehrimizde okuyan yükseköğrenim öğrencisi kardeşlerimizin su paralarının yüzde 50'si Kayseri Büyükşehir Belediyesinden diyoruz. Kayseri'mizde okuyan 10 bin öğrenciye eğitim yardımı diyoruz. Gençler sıkı durun, sosyal ve spor tesislerimizden yararlananlara yüzde 25 indirim diyoruz. Eğitimin ve eğitimcinin dostu olarak ulaşımda abonman biletini 155 TL'den 100 TL'ye indiriyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan gençlerimiz varsa müracaat etsinler, onlara da yükleme yapmak suretiyle ulaşımda destek imkanlarını sunacağımızı buradan paylaşıyoruz."

Büyükkılıç, eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye yardımında da bulunacaklarını, ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı yapacaklarını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da çocukların daha ferah yaşayabileceği bir Kayseri'yi hep beraber inşa edeceklerini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

Kayseri'de üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci su faturası üniversite

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