Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Şimal'den beklenmedik evlilik teklifi!

Yaz sezonunun gelmesiyle bir bir başlayan yeni dizilerin arasına bir iddialı dizide Star TV'den geldi. Hiç beklenmedik şekilde ylları kesişen Şimal ile Civan'ın hikayesini konu edinen 'Kazara Aşk' dizisi ilk bölümü ile seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı 'Kazara Aşk' dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Bu gönderiyi Instagram'da gör Startv (@startv)'in paylaştığı bir gönderi

Kazara Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı.

YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde hafızası yerine gelen Civan, Şimal’le yüzleşmekten son dakika vazgeçer. Şimal'den başının altından çıkan bu yalan şirketin başına geçmesi için büyük fırsattır.

Ancak Şimal’in bu yalanı neden söylediğini de merak ediyordur. Şimal ise söylediği yalanın bambaşka bir boyut almasından korkarken, bir yandan da vicdan azabı çeker.

OLANLAR CİVAN'IN İŞİNE GELİR Öte yandan Tahsin ile Dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye karar verir. Neval ise buna kesinlikle karşıdır.