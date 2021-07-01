MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Şimal'den beklenmedik evlilik teklifi!

Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Şimal'den beklenmedik evlilik teklifi!

01.07.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatın başlayan 'Kazara Aşk' adlı yeni dizi izleyiciden tam puan aldı. Gerek konusu gerek ise oyuncuları ile dikkat çeken Kazara Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde her şeyi öğrenen Civan, Şimal'den hesap sormaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürpriz ile karşı karşıya kalacak.

Yaz sezonunun gelmesiyle bir bir başlayan yeni dizilerin arasına bir iddialı dizide Star TV'den geldi. Hiç beklenmedik şekilde ylları kesişen Şimal ile Civan'ın hikayesini konu edinen 'Kazara Aşk' dizisi ilk bölümü ile seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı 'Kazara Aşk' dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

Kazara Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı.

YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde hafızası yerine gelen Civan, Şimal’le yüzleşmekten son dakika vazgeçer. Şimal'den başının altından çıkan bu yalan şirketin başına geçmesi için büyük fırsattır.
Ancak Şimal’in bu yalanı neden söylediğini de merak ediyordur. Şimal ise söylediği yalanın bambaşka bir boyut almasından korkarken, bir yandan da vicdan azabı çeker.

OLANLAR CİVAN'IN İŞİNE GELİR

OLANLAR CİVAN'IN İŞİNE GELİR
Öte yandan Tahsin ile Dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye karar verir. Neval ise buna kesinlikle karşıdır.

OKAN'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

OKAN'DAN BEKLENMEDİK HAMLE
Diğer yanda ise Okan ve Vildan'dan gelen beklenmedik sürpriz ağızları açık bırakırken Neval'in eli kolu iki oğlu içinde bağlanmıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Star TV Kazara Aşk dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu

Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu

BES başvuruları bugün başladı

BES başvuruları bugün başladı

Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.