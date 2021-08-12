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Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

12.08.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her perşembe 20.00'da Star TV'de ekranlara gelen Kazara Aşk dizisi, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile seyircilerle buluşuyor. Reyting sıralamalarında üst sıralarda olan Kazara Aşk dizisinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Romantik komedi türündeki dizinin yönetmeni ise Sadullah Celen.

İlk olarak 24 Haziran 2021'de ekranlara gelen Kazara Aşk dizisi bu akşam 7. bölümü ile Star TV ekranlarında yerini aldı. Yaz dizisi kısa sürede en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Dizide, üniversiteyi bitirmesinin ardından aşık olduğu adamla hayatını birleştirmenin hayallerini kuran Haziran'ın hikayesi işleniyor. İşte ayrıntılar...

KAZARA AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kazara Aşk dizisinin bazı sahneleri Sinop Ayancık, bazı sahneleri ise İstanbul Beykoz'da gerçekleşti.

KAZARA AŞK DİZİSİNİN KONUSU

KAZARA AŞK DİZİSİNİN KONUSU
Haziran üniversiteyi tamamlamasının ardından, aşık olduğu adamla evlenmenin hayalini kurar. Civan ise zengin bir ailenin oğludur.
İki gencin yolları kaza sonrasında kesişir. İkilinin kaza ile başlayan serüvenleri beklenmedik olaylar ile gelişir.

KAZARA AŞK OYUNCULARI

KAZARA AŞK OYUNCULARI
Ümit Kantarcılar (Civan), Sude Zülal Güler (Şimal), Selin Işık (Nazlı), Uğur Çavuşoğlu (Tahsin), Servet Pandur (Neval), Sadi Celil Cengiz (Okan), Aycan koptur (Vildan), Burak Tamdoğan (Dursun), Deniz Altan (Aslı), Burakhan Yılmaz (Kenan), Ali Haydar Çataltepe (Miraç), Öykü Candanadam (Emine), Çağdaş Tekin (Levent), Nermin Aslan (Demet), Nalan Örgüt (Meryem), Billur Pınar Yılmaz (Şaziye)

KAZARA AŞK DİZİSİ HANGİ GÜN?

KAZARA AŞK DİZİSİ HANGİ GÜN?
Kazara Aşk dizisi her perşembe 20.00'da Star TV ekranlarında yer alıyor. Bu akşam Kazara Aşk dizisi 7. bölümü ile ekranlarda yerini aldı.
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Star TV Kazara Aşk dizisi
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