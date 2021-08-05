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Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimlerdir?

05.08.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisi, her perşembe 20.00'da seyircilerle buluşuyor. Kazara Aşk dizisinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Güler yer alıyor. Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yapıyor. İşte ayrıntılar...

24 Haziran 2021'de yayınlanmaya başlayan Kazara Aşk dizisi ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Konusuyla ilgi çeken Kazara Aşk dizisinin kadrosunda başarılı oyuncular yer alıyor. Hakan Meriçliler, diziye 4 bölüm konuk olacak. İşte Kazara Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları...

Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimler?

Her perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor. Meriçliler, Nazlı'nın babasını oynayacak.
Ümit Kantarcılar ve Sude Güler'in başrolünde yer aldığı Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde: * Uğur Çavuşoğlu - Tahsin * Servet Pandur - Neval * Selin Işık - Nazlı * Sadi Celil Cengiz - Okan * Aycan Koptur - Vildan * Burak Tamdoğan - Dursun * Deniz Altan - Aslı * Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan * Ali Haydar Çataltepe - Miraç * Öykü Candanadam - Emine * Çağdaş Tekin - Levent * Nermin Aslan - Demet * Nalan Örgüt - Meryem * Gizem Kandemir * Billur Pınar Yılmaz - Şaziye * Suna Sancaktar * Tevfik Yapıcı - İlyas Usta

KAZARA AŞK KONUSU

KAZARA AŞK KONUSU
Üüniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adam ile evlenmenin hayalini Artvinli Şimal ile Gaziantepli Civan'ın yolları tesadüfen kesişir.
Yalanlar ve gerçekleşen beklenmedik olaylarla ikili arasındaki ilişki bambaşka boyuta sürüklenir.
Romantik komedi türündeki Kazara Aşk dizisi Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Sadullah Celen üstleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Kazara Aşk dizisi
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