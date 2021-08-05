Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimlerdir?

24 Haziran 2021'de yayınlanmaya başlayan Kazara Aşk dizisi ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Konusuyla ilgi çeken Kazara Aşk dizisinin kadrosunda başarılı oyuncular yer alıyor. Hakan Meriçliler, diziye 4 bölüm konuk olacak. İşte Kazara Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları...
Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimler?
Her perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor. Meriçliler, Nazlı'nın babasını oynayacak.
Ümit Kantarcılar ve Sude Güler'in başrolünde yer aldığı Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde: * Uğur Çavuşoğlu - Tahsin
* Servet Pandur - Neval
* Selin Işık - Nazlı
* Sadi Celil Cengiz - Okan
* Aycan Koptur - Vildan
* Burak Tamdoğan - Dursun
* Deniz Altan - Aslı
* Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan
* Ali Haydar Çataltepe - Miraç
* Öykü Candanadam - Emine
* Çağdaş Tekin - Levent
* Nermin Aslan - Demet
* Nalan Örgüt - Meryem
* Gizem Kandemir
* Billur Pınar Yılmaz - Şaziye
* Suna Sancaktar
* Tevfik Yapıcı - İlyas Usta
KAZARA AŞK KONUSU
Üüniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adam ile evlenmenin hayalini Artvinli Şimal ile Gaziantepli Civan'ın yolları tesadüfen kesişir.
Yalanlar ve gerçekleşen beklenmedik olaylarla ikili arasındaki ilişki bambaşka boyuta sürüklenir.
Romantik komedi türündeki Kazara Aşk dizisi Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Sadullah Celen üstleniyor.
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