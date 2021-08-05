Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimlerdir?

24 Haziran 2021'de yayınlanmaya başlayan Kazara Aşk dizisi ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Konusuyla ilgi çeken Kazara Aşk dizisinin kadrosunda başarılı oyuncular yer alıyor. Hakan Meriçliler, diziye 4 bölüm konuk olacak. İşte Kazara Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları...