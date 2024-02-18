Kelly Brook kıvrımlarını nasıl koruduğunu açıkladı! "Daha fazla sekse..."

Kelly Brook yaş aldıkça kıvrımlarını daha fazla sevdiğini açıklayarak "Jeremy İtalyan olduğu için büyük kalçaları ve memeleri seviyor - yani bu konuda endişelenmeme gerek yok!" demişti.
"Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum ve kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissederseniz bu sadece daha fazla sekse yol açabilir!" itirafıyla dikkat çeken ünlü isim asla sıfır beden olmak istemediğini ısrarla vurguladı.
Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde bir seks sembolü olarak kabul edilen model Kelly Brook diyet ve fitness sırlarını anlatarak formunu nasıl koruduğunu açıkladı.
Kahvaltının yapılacak planlara göre değiştiğini söyleye; Kelly eğer vakti varsa granola bar ve kahve acelesi varsa ise SlimFast shake alıyor.
Kelly akşam yemeği için her zaman zaman ayırdığını ve sağlıklı ama doyurucu bir akşam yemeği tercih ettiğini söylüyor.
Model ayrıca hafta sonları en az 2 saatlik yürüyüşlerini de aksatmadığını söylüyor.