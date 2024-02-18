Kelly Brook kıvrımlarını nasıl koruduğunu açıkladı! "Daha fazla sekse..."

"Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum ve kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissederseniz bu sadece daha fazla sekse yol açabilir!" itirafıyla dikkat çeken ünlü isim asla sıfır beden olmak istemediğini ısrarla vurguladı.