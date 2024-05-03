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  4. Kenan Sofuoğlu evinin kapılarını ilk kez açtı! Kocaman bahçe ve evin girişindeki o detay dikkat çekti

Kenan Sofuoğlu evinin kapılarını ilk kez açtı! Kocaman bahçe ve evin girişindeki o detay dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 12:26
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Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Sakarya'daki evinin kapılarını ilk kez açtı. Evin girişinde bulunan kocaman garaj adeta bir müzeyi andırıyordu. Bahçede bulunan kocaman havuz ise dikkat çekiciydi...

Kenan Sofuoğlu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

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KOCAMAN BAHÇE DİKKAT ÇEKTİ

Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medyada çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlar ise sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Sofuoğlu bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim Sakarya'daki evinin kapılarını Aramızda Kalmasın programına açtı. Evin girişinde bulunan kocaman garaj adeta bir müzeyi andırıyordu.

Kendisine hayran bırakan evi görenler şaşırdı. Sofuoğlu, evin salonunda daha çok beyaz renk tercih etmiş.

Ünlü ismin mutfağı ise oldukça sade ve şık... Sofuoğlu, mutfaktada sade renkler kullanmış.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu sosyal medya
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