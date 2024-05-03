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Son hali çok konuşulmuştu! Şöhretin zirvesinde İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan radikal karar: "Herkese, her şeye..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 09:12
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan son haliyle çok konuşulmuştu. Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmiş ve Antalya Bozburun'a yerleşmişti. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, radikal bir karar aldı. Ünlü oyuncu, Bozburun'daki evini devretti.

Son hali çok konuşulmuştu! Şöhretin zirvesinde İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan radikal karar: "Herkese, her şeye..."

Katıldığı mankenlik yarışmasında birinci seçilen ve şöhret kapısını aralayan Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi.

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Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, uzun yıllar sonra ortaya çıkmış ve son hali çok konuşulmuştu.

Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmiş ve Antalya Bozburun'a yerleşmişti.

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"EVİMİ DEVİR ETMEMLE SONLANDI"

Rol aldığı sayısız yapımla bir döneme damga vuran Tarık Tarcan, sosyal medya hesabından aldığı radikal kararı açıkladı.

15 yıldır sahibi olduğu evi devreden Tarık Tarcan, Bozburun defterini kapattı. Tarcan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"15 yıldır çoğunlukla yazları 5 ay yaşadığım Bozburun hayatım artık evimi devir etmemle sonlandı. Mutlu - mutsuz anılarım dünlerde kaldı...Teşekkür ederim herkese, her şeye..."

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