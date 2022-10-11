Kendi kendisini diktatör ilan etti! Ülkesinin değeri çikolata parçacıklı kurabiye kadar...

Ulusun başlangıç adı Büyük Vludstein Cumhuriyeti olarak bilinmesine rağmen o sırada Baugh’un Başbakan atadığı Oregon ile birlikte Protland’daki bir evde kuruldu. Nevada çölünde kurulan mikro ulus iki kanodan oluşan askeri bir donanmaya sahip ve ülkenin ekonomik değeri çikolata parçacıklı bir kurabiyeyle eş değer. Baugh’a bir süre sonra en iyi arkadaşı James Spielman da katıldı ve mikro ulusun nüfusu kısa sürede artmaya başladı. Çiftin, ABD'ye savaş ilan eden kurgusal bir ulus hakkında hicivli bir uzun metrajlı film olan The Mouse That Roared filminden ilham aldığı söyleniyor.

“BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

The Mouse That Roared filminin çölde bir mikronasyon yaratma kararı üzerindeki etkisinden bahseden Başkan Baugh, “Bunun hayal gücü ve yaratıcılığı beni çok etkiledi. O dönemde internet yoktu. İnternet ortaya çıktı ve diğer insanların kendi ülkelerini yarattığını görebildim. Bu yüzden Molossia'yı kağıt üzerinde olmaktan hayata döndürdüm” dedi.