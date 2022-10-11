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Kendi kendisini diktatör ilan etti! Ülkesinin değeri çikolata parçacıklı kurabiye kadar...

11.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi kendisini diktatör ilan eden Başkan Baugh, Nevada merkezli bir ulusu ele geçirerek kendi para birimini ilan etti ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrıldığını söyledi. Bir dönümlük bir mikro ulus olarak kurulan Molossia Cumhuriyeti, sadece 35 nüfusa sahip ve kuzeybatı Nevada çölünde bulunuyor.

Ulusun başlangıç adı Büyük Vludstein Cumhuriyeti olarak bilinmesine rağmen o sırada Baugh’un Başbakan atadığı Oregon ile birlikte Protland’daki bir evde kuruldu. Nevada çölünde kurulan mikro ulus iki kanodan oluşan askeri bir donanmaya sahip ve ülkenin ekonomik değeri çikolata parçacıklı bir kurabiyeyle eş değer. Baugh’a bir süre sonra en iyi arkadaşı James Spielman da katıldı ve mikro ulusun nüfusu kısa sürede artmaya başladı. Çiftin, ABD'ye savaş ilan eden kurgusal bir ulus hakkında hicivli bir uzun metrajlı film olan The Mouse That Roared filminden ilham aldığı söyleniyor.

“BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

The Mouse That Roared filminin çölde bir mikronasyon yaratma kararı üzerindeki etkisinden bahseden Başkan Baugh, “Bunun hayal gücü ve yaratıcılığı beni çok etkiledi. O dönemde internet yoktu. İnternet ortaya çıktı ve diğer insanların kendi ülkelerini yarattığını görebildim. Bu yüzden Molossia'yı kağıt üzerinde olmaktan hayata döndürdüm” dedi.
Kendi ölçü birimleri ve saat dilimleri olduğunu belirten Başkan Baugh, “Ülkemde tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Bizi ve yaşamımızı görmek isteyen turistler turlar düzenliyorum. Ülkemizi kelimenin tam anlamıyla görmek yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Fakat bu sınırlar içinde, ulusumuzu oldukça ciddiye alıyoruz ve aynı zamanda onunla iyi vakit geçiriyoruz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Mikro Ulus
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