Kerem Aktürkoğlu, Emre Belözoğlu'na adeta cevap verdi! Sosyal medyanın unutmadığı o olay akıllara geldi...

Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup eden Galatasaray'da maçın yıldızı Kerem Aktürkoğlu seçildi. Bu sezona iyi başlayamayan hatta geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına yedek başlayan genç oyuncu adeta Başakşehir'e patladı. 3 gollü bir performans gösteren Kerem'in Emre Belözoğlu'na cevap verdiği yazıldı.
Geçtiğimiz aylarda VOLE'nin YouTube kanalı konuşan Kerem, Başakşehir'de forma giydiği dönem için, "Belki ağır olabilir ama ben 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. Çok büyük bir hiyerarşi, askerlik gibi rütbecilik vardı. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam. Bu tavır beni sindirdi. 'Allah'ım ne olur bugün antrenmanda ayağıma top değmesin' diye dua ederdim. Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur. Takım çok iyi gittiği için kimseyle konuşamadım. Yaşadıklarımın fazlası vardır azı yoktur. İsim vermek bana yakışmaz" demişti.
Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem'in açıklamalarına cevap verip, "Ben de Kerem Aktürkoğlu gibi kulüpleri şikayet etsem 200-250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki o sıkıntıları sadece o yaşadı. Kerem'in ne yaşadıklarını bilmiyorum. Açıkçası o dönem güçlü bir takım vardı fakat saha dışı etkenlerden etkilenen oyuncu imajı vardı. Panikti, çok top kaptırıyordu. Bu hatayı yapmış bir ağabeyi olarak söyleyeyim. Konuşurken 'Onlarla hesaplaşacağım, bunları unutmadım' bakış açısını kullanmaması gerek. Bu söylediğinden üzülür daha sonra. Gördüğümde bana saygıda kusur etmez. Ben 'dediğimi yapsınlar, yaptığımı yapmasınlar' diyorum" demişti.
Kerem'in Başakşehir karşısında 3 gol atmasının ardından sosyal medyada akıllara bu atışma geldi. Taraftarlar Kerem'in adeta Emre Belözoğlu'na cevap verdiğini savundu.