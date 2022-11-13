Kerem Aktürkoğlu, Emre Belözoğlu'na adeta cevap verdi! Sosyal medyanın unutmadığı o olay akıllara geldi...

"BEN DE KEREM GİBİ ŞİKAYET ETSEM..."

Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem'in açıklamalarına cevap verip, "Ben de Kerem Aktürkoğlu gibi kulüpleri şikayet etsem 200-250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki o sıkıntıları sadece o yaşadı. Kerem'in ne yaşadıklarını bilmiyorum. Açıkçası o dönem güçlü bir takım vardı fakat saha dışı etkenlerden etkilenen oyuncu imajı vardı. Panikti, çok top kaptırıyordu. Bu hatayı yapmış bir ağabeyi olarak söyleyeyim. Konuşurken 'Onlarla hesaplaşacağım, bunları unutmadım' bakış açısını kullanmaması gerek. Bu söylediğinden üzülür daha sonra. Gördüğümde bana saygıda kusur etmez. Ben 'dediğimi yapsınlar, yaptığımı yapmasınlar' diyorum" demişti.