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Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı!

22.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon performansından çok memnun kalınmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş kararlar verilebilir. Eleştirilerden etkilendiğini ifade eden Kerem'in mutsuzluğu saha içinde net olarak gözleniyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı'nın aldığı maaş genç oyuncuyu sinirlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da geçen sezonun en istikrarlı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu sezona iyi başlayamadı. Taraftarların eleştirisini alan genç oyuncunun mutsuzluğunun nedeni takım arkadaşı çıktı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MAAŞI SORUN ÇIKARTTI

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Konyaspor'dan gelen deneyimli stoper, 17 milyon TL ile takımın en çok kazanan yerli oyuncusu. Abdülkerim'in maaşı 2025-26 sezonunda 29 milyon TL'yi aşacak. Bu karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Kerem'in mutsuzluğunun nedeninin bu olduğu ortaya çıktı.

ADANA MAÇINDA İYİ OYNAMAZSA YEDEĞE ÇEKİLECEK

Adana Demirspor maçında Kerem'in iyi performans sergileyememesi halinde Okan Buruk genç oyuncuyu yedeğe çekecek. Sol kanata Mertens'i koyup yeni bir formasyona geçmeyi düşünen Okan Buruk, Adana Demirspor maçını bekliyor. Bazı taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu için Adana Demirspor maçında son kez 11'de sahaya çıkacak yorumunda bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Abdülkerim Bardakcı galatasaray İbrahim Büyükak
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