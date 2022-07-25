KİLİS (AA) - Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çaylak Mahallesi Hulkdede Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle yaralanan M.H.K, A.K. ve H.K, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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