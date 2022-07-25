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Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

25.07.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çaylak Mahallesi Hulkdede Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle yaralanan M.H.K, A.K. ve H.K, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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polis Kilis silahlı kavga yaralı

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Öğle
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