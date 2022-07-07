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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

07.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, jandarma ve polis trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun akşam ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kırıkkale trafik yogunlugu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

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Sabah
05:18
Öğle
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İkindi
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Akşam
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