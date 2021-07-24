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Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi

24.07.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, şubat ayında boşanma davası açtığı Kanye West'in yeni albüm lansmanına çocukları ve kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte katıldı. Kardashian ile West ikilisi, ayrılmalarından aylar sonra ilk kez yan yana gelmiş oldu.

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, yeni albümü Donda için önceki akşam Atlanta’da bir tanıtım etkinliği düzenledi.

AYLAR SONRA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

West’in şarkı sözlerinden bazılarının ona yazıldığı anlaşılan Kim Kardashian da lansmana katıldı.
Boşanma aşamasında olan Kardashian ve West çifti, aylar sonra ilk kez birlikte görüntü vermiş oldu.
Kardashian, lansmana North (8) Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlarındaki dört çocuğunu da getirdi.
Mercedes Benz Stadyumu’nda yapılan etkinlikte Kardashian, sahne arkasında West ile birlikte görüntülendi.
40 yaşındaki reality show yıldızına kız kardeşi Khloe Kardashian (37) da eşlik etti.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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