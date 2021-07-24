Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, yeni albümü Donda için önceki akşam Atlanta’da bir tanıtım etkinliği düzenledi.

AYLAR SONRA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

West’in şarkı sözlerinden bazılarının ona yazıldığı anlaşılan Kim Kardashian da lansmana katıldı.

Boşanma aşamasında olan Kardashian ve West çifti, aylar sonra ilk kez birlikte görüntü vermiş oldu.

Kardashian, lansmana North (8) Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlarındaki dört çocuğunu da getirdi.

Mercedes Benz Stadyumu’nda yapılan etkinlikte Kardashian, sahne arkasında West ile birlikte görüntülendi.