Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar gündem oldu! Matematik sorusunu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar sosyal medyada sık sık gündem oluyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor.
İlgiyle izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' programının bu kez ki konuğu üniversite mezunu Elif Karagöz oldu.
Yarışmacı bilemediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Karagöz'e 'Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?' sorusu yöneltildi.
Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fırat Kara'yı arayan yarışmacı, "23" cevabını aldıktan sonra tereddüt etmeden o şıkkı tercih ederek 3. soruda elendi.