Kimi tezgahtar, kimi kahveci, kimi sigortacıydı: İşte ünlü isimlerin 'yok artık' dedirten keşfedilme hikayeleri...

Necati Şaşmaz, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Hande Soral, Cem Adrian ve pek çok farklı isim şöhret hayatına atılmadan bambaşka mesleklerle uğraşmaktaydı. Kimi isim tezgahtarlık yaparken, kimi ise babasının kahvesinde çalışırken tesadüfen keşfedildi. İşte ünlü isimlerin birbirinden ilginç keşfedilme hikayeleri...

İşte ünlülerin tanınmadan önce yaptıkları hiç bilinmeyen meslekleri...

Yer görevlisiydi, oyuncu oldu Vatanım Sensin ve Çukur gibi yapımlarla tanınan genç oyuncu Kubilay Aka, verdiği bir röportajında keşfedilme hikayesi hakkında "Havalimanı yönetimi okudum. Bodrum’da havalimanında yer görevlisiydim." şeklinde konuşmuştu. Aka, "Hayalim oyunculuktu ama ‘Üniversiteyi bitireyim, denerim’ diye düşünüyordum. Bir anda teklif geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Tezgahtarlık yaptığı mağazaya Hülya Avşar geldi Hande Yener ise tezgahtarlık yaparken çalıştığı yere Hülya Avşar'ın gelmesi ile sanat hayatına atıldı. Hangi moda evi olduğu bilinmeyen dükkanın, ünlülerin sık gittiği bir yer olduğu biliniyor. Hande Yener orada tezgahtarlık yaparken, her nasıl oluyorsa Hülya Avşar ile bir şekilde konu şarkı söylemeye gelmiş ve Hülya Avşar Hande Yener'e telefonunu vermiş.

Programa seyirci olarak gitti, hayatı değişti Fahriye Evcen'in hayatı ise Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak konuk olmasıyla değişmiştir. O dönem ailesiyle beraber Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye tatil için gelen Evcen, bir şekilde televizyonda program yapan Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılmış ve hemen dikkat çekmiştir.

Oya Aydoğan da onu yapımcısı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmış ve olaylar gelişmiştir.