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  4. Kırmızı Oda'nın Sare'si Sitare Akbaş, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Kırmızı Oda'nın Sare'si Sitare Akbaş, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

30.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği 'Sare' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Sitare Akbaş, iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Sitare Akbaş, güzelliğiyle takipçilerinden tam puan aldı.

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

Tam adı Makbule Sitare Akbaş olan ünlü oyuncu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi alan Akbaş, 2004 yılında yer aldığı Beşinci Boyut dizisiyle ekran macerasına adım attı.
2008 yılında Akasya Durağı dizisinde 'Zeyno' karakterini canlandıran oyuncu, İncir Çekirdeği filmiyle sinemaya giriş yaptı.
2020 yılında yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan yıldızın, Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Sitare Akbaş
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