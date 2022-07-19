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  4. Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...

Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...

19.07.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle sık sık adından söz ettiriyor. Yarışmadaki hallerini unutturan pozlara imza atan Cansel Çördük son paylaşımında kasığına kadar uzanan dekoltesiyle kendine hayran bıraktı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle gündeme geliyor. Erotik bir klipte yer alan ve değişimiyle adından söz ettiren yarışmacı iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Son dönemde hem şarkıcılık hem modellik yapan ve yurt dışında yaşayan Çördük'ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Kısmetse Olur Cansel tatilden paylaşımlar yaptı. Çördük sere serpe uzanıp bikini altını ve kalçalarını sergilemeyi ihmal etmedi.

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Amerika bayrağı altından paylaşım yapan Cansel, gönderisine İngilizce olarak , "Seni çok özledim." notunu düştü.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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