Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Giray öpüştü, Fatih yakaladı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Kızılcık Şerbeti'ne taze kan geldi. Diziye dahil olan Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray rolü son fragmanda öne çıktı.

Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma Fatih'i nasıl etkileyecek merak konusu olurken öpüşme sahnesi ise gündem oldu.

Fragmanda; Giray ve Doğa arkadaşlığı Fatih'i rahatsız etti ve Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başladı. Fatih Doğa ve Giray'ı öpüşürken görünce olanlar oldu.

Kızılcık Şerbeti izleyicisi öpüşme sahnesini görünce bakın nasıl komik paylaşımlarda bulundu.



