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  4. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Giray öpüştü, Fatih yakaladı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Giray öpüştü, Fatih yakaladı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 07:05
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti fragmanında Doğa ve Giray öpüştü. Fatih'in o anlara şahit olması ise sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti'ne taze kan geldi. Diziye dahil olan Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray rolü son fragmanda öne çıktı.

Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma Fatih'i nasıl etkileyecek merak konusu olurken öpüşme sahnesi ise gündem oldu.

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Fragmanda; Giray ve Doğa arkadaşlığı Fatih'i rahatsız etti ve Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başladı. Fatih Doğa ve Giray'ı öpüşürken görünce olanlar oldu.

Kızılcık Şerbeti izleyicisi öpüşme sahnesini görünce bakın nasıl komik paylaşımlarda bulundu.


Vitrin

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH DALGA KONUSU OLDU

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Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Kızılcık Şerbeti sosyal medya
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