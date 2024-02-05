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'Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor mu? Dizinin yapımcısı Faruk Turgut iddialara yanıt verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti‘nde ‘Abdullah’ karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen‘in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle senaryonun değişeceği iddia ediliyordu. Dizide senaryo değişikliğinin doğru olmadığını söyleyen yapımcı Faruk Turgut, dün akşam yayınlanan bölümde olduğu gibi haftaya yayınlanacak yeni bölümde de Settar Tanrıöğen’in sahnelerinin olduğunu belirtti.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti. Dizinin sevenleri ise senaryonun değişip değişmeyeceğini merak ediyor...


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"SENARYO DEĞİŞİKLİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin tüm bölümleri heyecanla izleniyor. Dizinin sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde fenalaşınca hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen başka hastaneye sevk edilip acil ameliyata alınmıştı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen bir kez daha bıçak altına yatmış ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı. 

Cuma akşamlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişikliği yaşanacağı iddia edilmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, dizideki Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi ve tedavisinin yoğun bakımda devam etmesinin ardından, senaryonun değişeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Settar Tanrıöğen Oyuncu doğru karakteri
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