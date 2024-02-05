'Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor mu? Dizinin yapımcısı Faruk Turgut iddialara yanıt verdi

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti. Dizinin sevenleri ise senaryonun değişip değişmeyeceğini merak ediyor...
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin tüm bölümleri heyecanla izleniyor. Dizinin sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde fenalaşınca hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen başka hastaneye sevk edilip acil ameliyata alınmıştı.
Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen bir kez daha bıçak altına yatmış ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.
Cuma akşamlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişikliği yaşanacağı iddia edilmişti.
Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, dizideki Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi ve tedavisinin yoğun bakımda devam etmesinin ardından, senaryonun değişeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.