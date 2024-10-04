Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ı estetik yorumu kızdırdı! 'Bıktım' diyerek tersledi!

"AY BAYILACAĞIM BIKTIM!"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu Müjde Uzman, pembe elbisesiyle verdiği pozlarına gelen yorumlara isyan etti. Bir kullanıcı Uzman'a "Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var, yani Çağla Şıkel'i andırıyor. Ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden, herkes birbirine benziyor" yorumunu yaptı.