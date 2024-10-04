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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ı estetik yorumu kızdırdı! 'Bıktım' diyerek tersledi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.10.2024 17:33
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, yeni projesine hazırlanırken sosyal medyayı da ihtimal etmiyor. Sık sık takipçileriyle pozlarını paylaşan ünlü oyuncunun yeni fotoğraflarına "Ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok." yorumu gelince kendisini tutamadı. Kullanıcıya sert yanıt verdi.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle hafızalara kazınan Müjde Uzman, Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafa gelen yorumu görünce isyan ederek yanıt verdi.

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ESTETİK YORUMU KIZDIRDI!

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine başarılı bir şekilde hayat verdikten sonra "Tükendim" diyerek ani bir kararla diziden ayrılan Müjde Uzman, ayrılık açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul etmişti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'u da kızdıran Uzman, kısa süre sonra yeni diziyle anlaşmıştı. 

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkışan Uzman, NOW’ın iddialı dizisi Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan “Aşk Evlilik Boşanma”da yer alacak. Gaye rolü için de tarzını değiştiren Uzman, son zamanlarda paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"AY BAYILACAĞIM BIKTIM!"

"AY BAYILACAĞIM BIKTIM!"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu Müjde Uzman, pembe elbisesiyle verdiği pozlarına gelen yorumlara isyan etti. Bir kullanıcı Uzman'a "Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var, yani Çağla Şıkel'i andırıyor. Ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden, herkes birbirine benziyor" yorumunu yaptı. 

Uzman ise "Hiçbir şey yaptırmadım. Makyaj bu, makyaj biraz da app editi. Ay, vallahi bayılacağım, durduk yere sabah akşam olmayan şeylerle itham ediliyorum. Bıktım." sözleriyle yanıt verdi. 

Uzman'ın o pozlarından bazıları...

Uzman'ın o pozlarından bazıları...
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Müjde Uzman
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