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Kızılyıldız mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal çılgına döndü! Olay açıklamalar... "Ben böyle bir şey görmedim"

12.07.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın son bölümüne hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören İsmail Kartal bitiş düdüğünün ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibine 3-1 mağlup olurken, İsmail Kartal hakeme itirazlarından dolayı oyunun son bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Kartal çok sert açıklamalarda bulunurken, "Bugünkü maçta mağlup olabiliriz, biz buraya hazırlanmaya geldik, adı da hazırlık maçı. Ama ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe mağlup... İsmail Kartal kırmızı kart gördü! F.Bahçe mağlup... İsmail Kartal kırmızı kart gördü!

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ

"OSAYI'NİN AYAĞI KIRILACAKTI"

"OSAYI'NİN AYAĞI KIRILACAKTI"

"Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı, biz bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda bir lig, kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz bugün kaybettik, iyi yapamadığımız şeylerden ders çıkardık. Bunların üzerine çalışacağız."

"İDEAL SİSTEMİMİZE HAZIRLANACAĞIZ"

"İDEAL SİSTEMİMİZE HAZIRLANACAĞIZ"

"Kampa geç gelen oyunculardan biri Batshuayi. Birçok oyuncu var milli takımdan geç gelen oyuncu. Bunları normal karşılıyorum. Bunlar hazırlık maçları. Bu tür maçlarda oyuncuları deneyeceğiz. Lige kadar kafamızda aramıza katılacak oyuncularla ideal oyuncularla, ideal sistemimize hazırlanacağız."

"DZEKO YENİ KAPTAN OLACAK"

"DZEKO YENİ KAPTAN OLACAK"

"Dzeko, dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Öyle bir karar aldık."

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Bugünkü maçta mağlup olabiliriz, biz buraya hazırlanmaya geldik, adı da hazırlık maçı. Ama ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. Maçın önüne hakem geçti diyebiliriz. Keşke seyirciler daha güzel maç izleyebilseydi. Tek sevindirici olan şey buradan sakat oyuncu vermeden ayrılmak."

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

"Szymanski'den sonra bazı oyuncular aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı... Szymanski'nin gelmesi bizim için önemli bir transfer. Yaptığımız çalışmalar sonucunda birkaç oyuncu daha gelebilir aramıza. Kamp sonunda başkanımıza ve yönetime bir rapor vereceğim gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili."

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