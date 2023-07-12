Kızılyıldız mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal çılgına döndü! Olay açıklamalar... "Ben böyle bir şey görmedim"

"OSAYI'NİN AYAĞI KIRILACAKTI"

"Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı, biz bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda bir lig, kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz bugün kaybettik, iyi yapamadığımız şeylerden ders çıkardık. Bunların üzerine çalışacağız."