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Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'e 3-1 mağlup oldu! İsmail Kartal kırmızı kart gördü...

12.07.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibine 3-1 mağlup olurken, İsmail Kartal hakeme itirazlarından dolayı oyunun son bölümünde kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

3 golün atıldığı mücadelede Sarı-Lacivertliler rakibine 3-1 mağlup oldu. Kızılyıldızın golleri henüz karşılaşmanın 23. saniyesinde Olayinka, 39. dakikada Ivanic ve 82. dakikada Lucic'ten gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü 79. dakikada Pedro kaydetti.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 3
Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız

DZEKO İLK KEZ 11'DE

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Sarı-Lacivertliler'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı Edin Dzeko karşılaşmaya ilk 11'de kaptan olarak başlarken, 66 dakika sahada kaldı.

Dzeko'ya ilk maçında büyük sürpriz! Dzeko'ya ilk maçında büyük sürpriz!

İSMAİL KARTAL KIRMIZI GÖRDÜ!

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Zenit'in sert müdahaleleri sonrası saha kenarında oldukça sinirlenen İsmail Kartal karşılaşmanın hakemine tepki göstermesi üzerine 85. dakikada kırmızı kart gördü.

PENALTILARLA MAĞLUP OLMUŞTU

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Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

SIRADAKİ RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

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Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.


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