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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de konuştu:

27.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkeler tanımıyor olabilir ama bizim için en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıdır"

OSMANİYE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkeleri tanımıyor olabilir ama bizim için en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıdır." dedi.

Tatar, Vali Erdinç Yılmaz'ı ziyaretinde, Çukurova'nın kendileri için çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakınlığını her zaman hissettiklerini vurgulayan Tatar, hiçbir gücün KKTC'yi ana vatan Türkiye'den ayıramayacağını anlattı.

Vali Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar ve beraberindekiler daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu.

Burada konuşan Tatar, Kıbrıs'ta çok mücadele verdiklerini, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuklarını ifade etti.

Doğu Akdeniz'de tüm Türk dünyasının temsilcileri olduklarını aktaran Tatar, "Oradaki Kıbrıs Türk halkının yaşayabilmesi için cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yeni siyasetimizi sonuna kadar yürütmek durumundayız." dedi.

- "Kuzeydeki devlet sonuna kadar Türklerin devletidir"

Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güneydeki Rum devletidir. Artık Kıbrıs Cumhuriyeti bizleri temsil etmez. Orası bir Rum devletidir. Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Kuzeydeki devlet sonuna kadar Türklerin devletidir. Kıbrıs'ta iki ayrı bağımsız devletin yan yana iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceğini bütün dünyaya Türkiye'nin de desteğiyle duyurmaya çalışıyoruz. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkeler tanımıyor olabilir ama bizim için en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıdır."

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Tatar, Doğu Akdeniz'de Türk varlığını arttırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

- Diğer programlar

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretleri kapsamında, 2023 Açık Hava Müzesi, Osmaniye Şehitler Anıtı, Devlet Bahçeli Meydanı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nı gezdi, incelemelerde bulunduğu alanlar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi'ni de ziyaret eden Tatar, burada bir araya geldiği Kıbrıs gazileriyle sohbet etti.

Tatar, daha sonra Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi'ni gezdi. Burada düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Tatar, hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin verdiği mücadeleyi anlattı.

Ersin Tatar, ardından kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazilerle bir düğün salonunda bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de konuştu:

- "Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkeler tanımıyor olabilir ama bizim için en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de

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Osmaniye kktc ziyaret

Osmaniye Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:29
Öğle
12:47
İkindi
16:36
Akşam
19:54
Yatsı
21:24
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