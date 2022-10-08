İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesince düzenlenen etkinlikte, klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.
Harem Meydanı'ndaki etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, klasik otomobil sahipleri ve vatandaşlar katıldı.
Türkmen, açıklamasında, Üsküdar'da özel bir gün yaşandığını belirterek "Burada, Türkiye'nin dört bir köşesinden dostlarımız var. Üsküdar'da bir tarihi yaşatıyoruz. Herkesin hayalindeki otomobillerle İstanbulluları buluşturmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.
Daha sonra klasik otomobillerden birinin direksiyonuna geçen Türkmen etkinlik alanında dolaştı. Etkinliğe katılanlar klasik otomobillerin önünde fotoğraf çektirdi.
Çeşitli ikramların sunulacağı etkinlik, DJ performansı, konser ve Üsküdar Meydanı'nda yapılacak klasik otomobil turuyla devam edecek.
Klasik otomobil tutkunları Üsküdar'da buluştu
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