YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

13.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Hacı Halim Mahallesi'nde atıl durumdaki fabrikaya ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bahçede bulunan bazı ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında binada hasar oluştu, bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının neden çıktığına ilişkin incelemeler sürüyor.

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli fabrika bina İtfaiye

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:09
Yatsı
21:40
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.