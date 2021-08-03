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Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

03.08.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul istikametinde seyreden Uğur B. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

- Otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu

Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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trafik kazası yangın Kocaeli

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