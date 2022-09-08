KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tatlıkuyu Mahallesi 1317. Sokak'ta 6 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.
Merdivenli araçların yardımıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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