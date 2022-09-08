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Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

08.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1317. Sokak'ta 6 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Merdivenli araçların yardımıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli İtfaiye apartman çatı

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