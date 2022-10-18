KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde alev alan tekne itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz koyu açıklarında Y.E'ye ait tekne henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Tekne sahibi, alevlerin sardığı tekneden denize atlayarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan tekneyi kıyıya çeken ekipler, yangını söndürdü.
Tekne, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'de denizde yanan tekne kullanılamaz hale geldi
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