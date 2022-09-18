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Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

18.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında, plastik kalıpların alev almasıyla yangın çıktı.

Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda bulunan plastik kalıplar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın fabrika İtfaiye İnşaat

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