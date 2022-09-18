KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında, plastik kalıpların alev almasıyla yangın çıktı.
Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda bulunan plastik kalıplar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor
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