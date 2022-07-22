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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

22.07.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Balçık Mahallesi Kömürcüler Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinin açık alanındaki depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerine ait ofiste de hasar oluştu.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze balçık

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