KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi Kömürcüler Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinin açık alanındaki depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerine ait ofiste de hasar oluştu.
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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