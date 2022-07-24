KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta hurda deposunun bulunduğu iş yerinin arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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