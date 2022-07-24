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Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

24.07.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta hurda deposunun bulunduğu iş yerinin arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

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