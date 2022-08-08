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Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

08.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekten açılan ateş sonucu Y.S.T. ile sopalarla darbedilen A.K.ve S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili F.Ö.ve A.Ö. gözaltına alındı.

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli Gebze yaralı

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