YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

02.07.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Kadir K. idaresindeki 34 FLG 728 kiremit yüklü kamyonda, Gültepe Dinlenme Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede söndürülen yangın kamyonda hasara neden oldu.

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın anadolu otoyolu

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:26
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:32
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.