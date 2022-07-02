İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede söndürülen yangın kamyonda hasara neden oldu.

Anadolu Otoyolu 'nda İstanbul yönüne giden Kadir K. idaresindeki 34 FLG 728 kiremit yüklü kamyonda, Gültepe Dinlenme Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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