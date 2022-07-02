KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Kadir K. idaresindeki 34 FLG 728 kiremit yüklü kamyonda, Gültepe Dinlenme Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede söndürülen yangın kamyonda hasara neden oldu.
Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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