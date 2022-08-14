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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

14.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Seddar Yavuz: - "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Vali Seddar Yavuz: - "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır"

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Kocaeli orman İtfaiye

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