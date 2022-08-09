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Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

09.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Balçık Mahallesi 3265 Sokak'ta plastik çatal, bıçak ve kaşık üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gebze plastik

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