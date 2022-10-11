Kocaeli'de yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde cesedi bulunan 15 yaşındaki kızın ailesinin avukatı, ellerindeki bulguların şüphelinin cinayeti eziyet çektirerek intikam amacıyla işlediğini gösterdiğini söyledi.

Ölen Büşra Kabataş'ın ailesinin avukatı Cemal Tınarlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu ifade etti.

Şüphelinin, ölen kızın annesiyle görüşmeye geldiğini iddia ettiğini ancak bunun doğru olmadığını savunan Tınarlıoğlu, "Yanında getirdiği materyallerin hepsi işkence için gelindiğini gösteren materyaller. Koli bandı, ip, elektro şok aleti, yanıcı jel gibi deliller, işkence amacıyla hazırlıklı olarak geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Tınarlıoğlu, "Anneye geldiğini iddia ediyor ama bu öyle göstermiyor, sanki intikam amacıyla yapılmış bir cinayete benziyor. Gözlemlerimize göre kızımıza ciddi bir işkence yapmış. Bu işkencenin amacı da aileye eziyet gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Büşra Kabataş'ın üzerinde öldürücü nitelikte olmayan 20'nin üzerinde bıçak izi olduğunu aktaran Tınarlıoğlu, "Bunların hepsi çizik ve kesi olduğu için işkence olarak görünüyor, eziyet vermek amacıyla yapılmış. Vücudun başka bölgelerinde yoğun olarak var. Bu da işkence yaptığını gösteriyor." diye konuştu.

Tınarlıoğlu, evde çıkan yangına değinerek, şunları kaydetti:

"Yakma aşamasında da şu anki tahminimizi söylüyoruz; muhtemelen canlıyken yaktı. Yaşıyordu o anda, bulgular onu gösteriyor. Adli tıp sonuçlarını henüz görmedik ama neticede çok hazırlıklı geldiği ve intikam amacıyla bu cinayeti işlediği belli. Bize göre bu net. Hiçbir indirim olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç. Hiçbir indirim almaması gerekir, tahrik ve benzeri indirim almaması gerekir çünkü vahşice planlanmış ve eziyet ederek yapılmış bir cinayet."

Öte yandan şüpheli T.Y, emniyetteki ifadesinde, annesi A.Ç. ile ilişkisi olduğu dönemden Büşra Kabataş'ı tanıdığını söyledi.

A.Ç. ile konuşmak için eve gittiğini belirten T.Y, yanında mangal tutuşturucu jel, naylon çamaşır ipi, atkı ve daha önce internetten satın aldığı elektroşok cihazı ile koli bandı bulunduğunu belirtti.

Evden çıkarken karşılaştığı Büşra Kabataş'ın kendisine hakaret ettiğini iddia eden şüpheli, kızı eve çıkardığını ve yatak odasında bayılması için vücuduna elektroşok cihazını tuttuğunu, bayılmayınca atkıyla ağzını kapatarak bantladığını, ellerini ve kollarını iple bağladığını anlattı.

Kızı korkutmak için mutfaktan bıçak aldığını söyleyen şüpheli T.Y, geri döndüğünde ise ellerini ve kolları çözülmüş olan kızın kendisine tekme attığını iddia etti. T.Y, bu sırada üzerine düştüğü kızın boğazına bıçağın saplandığını anlattı.

Kızın yerinden kalkmaya ve bağırmaya devam etmesi üzerine yastığı üzerine koyduğunu ve bastırdığını anlatan T.Y, bir süre sonra hareketsiz kalınca da üzerine mangal jelini döktüğünü ve ateşlediğini, ardından evden ayrıldığını, yanına aldığı malzemeleri çöpe attığını beyan etti.

- Olay

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan evde 7 Ekim'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangının başladığı odada 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cesedi bulunmuştu.

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu, Kabataş'ın annesi A.Ç'nin eski erkek arkadaşı T.Y'nin genç kızı öldürdükten sonra evi ateşe verdiği belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçma hazırlığındayken yakalanan T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.