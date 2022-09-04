YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

04.09.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisinde, İstanbul istikametine giden Yılmaz G. idaresindeki 34 GB 4638 plakalı otomobil, Yaşar O. yönetimindeki 34 EYD 176 plakalı otomobil, İzzet K'nin kullandığı 59 ABR 863 plakalı otomobil ile Erkan T. idaresindeki 34 DTM 540 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Yılmaz G.nin kullandığı araçtaki Çiğdem A, Belma B. ve Feryal E. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

- Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

A

A

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gebze anadolu otoyolu

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:36
Yatsı
20:59
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.