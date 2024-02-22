"Kocam bir kereliğine cinsel ilişkiye girdim" dedi! Nur Viral şoke oldu

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Nur Viral ise o kişiyi tanıyıp tanımadığını sorunca; 'Yakın çevreden biri değil. Zaten kocam onunla birlikteyken o kız kocamın arkadaşını da ayartıyor. Çok sağlam biri değil' dedi.