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  4. "Kocam bir kereliğine cinsel ilişkiye girdim" dedi! Nur Viral şoke oldu

"Kocam bir kereliğine cinsel ilişkiye girdim" dedi! Nur Viral şoke oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Bazı günler ünlü sunucuya uzman isimler eşlik ediyor. Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç'ın konuk olduğu bölümde gelen bir itiraf ağızları açık bıraktı. Nur Viral duyduklarına inanamadı.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Youtube

CANLI YAYINDAKİ İTİRAF AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında adeta şoke oluyor.
Nur Viral'e Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç'ın eşlik ettiği bölümde gelen bir itiraf ağızları açık bıraktı.

'CASUS PROGRAMI YÜKLEDİM'

'CASUS PROGRAMI YÜKLEDİM'
Kocasının onu her gün aldattığını söyleyen konuk 'Kocamın telefonuna casus programı yükledim ve aldatıldığımı öğrendim' dedi.
1,5 aydır eşinin eve geç gelmesinden şüphelendiğini söyleyen konuk eşini affettiğini ancak yaşananlar aklına gelince dayanamadığını dile getirdi.
Nur Viral ise o kişiyi tanıyıp tanımadığını sorunca; 'Yakın çevreden biri değil. Zaten kocam onunla birlikteyken o kız kocamın arkadaşını da ayartıyor. Çok sağlam biri değil' dedi.
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