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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin oyuncu kadrosu

25.08.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romantik komedi türündeki Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş’in oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Eda Ece, Enis Arıkan gibi popüler isimler yer alıyor. Filmin yönetmeni ise Kıvanç Baruönü. İşte merak edilenler…

Başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, Kocan Kadar Konuş filminin devamı niteliğinde. Kıvanç Baruönü tarafından yönetilen film Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu tarafından kaleme alındı. Söz konusu filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarına maruz kalan Efsun’un yaşadıkları işleniyor. İşte ayrıntılar…

KOCAN KADAR KONUŞ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Romantik Komedi türündeki Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi 2015 yılında vizyona girdi. Kıvanç Baruönü tarafından yönetilen söz konusu film Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu tarafından yazıldı.
Kocan Kadar Konuş: Diriliş’in çekimleri Bolu’nun Göynük ilçesi ve Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gerçekleşti.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU
Ailesinin ve çevresinin evlilik baskılarına maruz kalan bir kadın olan Efsun, aşık olduğu Sinan’a kavuşur ancak yine de önlerindeki engel azalmaz.
Efsun’un, Sinan’ın ailesi ve özellikle de babaannesi Cavide Hanım ile uğraşması gerekir. Ancak olaylar çığırından çıkar.
Aşık olduğu adam ile beraber olmanın hayallerini kuran Efsun’un önünde aşması gereken birçok engel vardır.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Ezgi Mola
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